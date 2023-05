Durante el desfile de los trabajadores por el 1 de mayo en Santa Cruz de la Sierra, al ministro de Gobierno y a algunos de sus acompañantes se los vio agitar sus banderitas y aplaudir nerviosamente desde la tarima donde se encontraban en la plaza 24 de Septiembre. Fue cuando a sus oídos llegaron las protestas, a voz en cuello, contra la Gestora Pública que se hará cargo de la administración de más de $us 23.000 millones de los aportes de los jubilados a lo ancho y largo del país. Los manifestantes de diferentes sectores consideran que el Estado hará una mala gestión con esos recursos. Aspiran a una jubilación digna. Por eso no están dispuestos a bajar la guardia. El Gobierno no le lleva el apunte a unas demandas ciudadanas que no consigue aplacar. No entiende o no quiere entender que las impulsa la desconfianza que generan sus actos en tiempos de arcas vacías.