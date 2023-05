Eso es lo que el Che pretendía imponer en Bolivia, sólo que en su camino se le cruzó el Gral. Gary Prado, quien, a lo largo de su vida, ha tenido que soportar el estigma de haber truncado esa fábula. Y hasta en su funeral, quienes se tragaron el mito, le negaron los honores que le correspondían por defender a su patria. Y nadie mejor que el Gral. Prado para contar lo que vio cuando atrapó a un guerrillero demacrado, derrotado y abandonado. Cuando le preguntó al Che por qué había venido a Bolivia, éste le respondió: “Es que la revolución no tiene fronteras”, a lo que Prado retrucó: “No, a mí no me discursee… dígame cuál era su interés de venir a Bolivia”. Y ahí salió una respuesta más honesta: “Yo no tomé la decisión, quienes lo hicieron fueron de otros niveles”.