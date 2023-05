Cara a Cara

“La virtud del periodismo serio es que, pese a sus errores, es honesto”, “el mal periodismo no existe, simplemente porque no puede llamarse periodismo.” “Yo creo en un periodismo de 24 horas, el que no tiene sangre de periodista no debe buscar en este oficio un mecanismo de ganar dinero porque no es para eso ni para la figuración,” remachaba Juan Javier en sus talleres para periodistas. Juan León fue, a su vez, reconocido como un destacado defensor de la democracia y de la libertad de expresión por la Asociación de Periodistas de La Paz.