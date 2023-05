La única innovación en el transporte ha sido la incorporación de los vuelteros. En cada anillo hay líneas que circulan en un sentido y en el otro. Las del segundo anillo son mis favoritas porque allí pillo asiento, aunque es posible que antes de terminar mi recorrido en semicírculo, suban unos 20 estudiantes universitarios y me obliguen a pensar cómo le hago para bajar. No puedo decir lo mismo de las cuatro líneas que circulan por los terceros anillos: ahí siempre he viajado como chancho al matadero. Y el vueltero del cuarto anillo sería bastante rápido si se mantuviera en su ruta circular, algo que no hace porque incursiona a los barrios en busca de pavos