En octubre de 1998, el entonces senador chileno Augusto Pinochet viajó a Londres para someterse a una intervención quirúrgica por una hernia discal. En el Reino Unido, fue preso por orden de captura del juez español Baltazar Garzón, quien buscaba enjuiciarlo por genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas en la dictadura que encabezó en Chile, entre 1973 y 1990. Por su edad y quebrantada salud, el exdictador no fue juzgado y en marzo de 2000 lo liberaron. Pinochet volvió a su país donde murió en 2006. Fue un caso de relevancia política-jurídica internacional.

En Bolivia, Evo Morales está en un brete por no haber comparecido ante la Fiscalía de Puno (Perú), que lo indaga por injerencia política en asuntos internos de ese país. Es la segunda vez que el cocalero no responde a la citación. Su defensa afirma que se trata de un caso de ‘persecución política’. Una tercera y última citación no atendida por Morales podría derivar en su detención ‘donde esté’, ídem si pone un pie en territorio peruano. “Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar”, dice un viejo refrán que aplica en estos casos.