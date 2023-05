Para las que no pudieron gritar. La escritora E. Jean Carroll al final pudo gritar su verdad para desahogarse y tratar de aliviar las heridas emocionales causadas por la agresión sexual que sufrió a manos de un hombre poderoso llamado Donald Trump. Era un grito que reprimió durante casi 30 años, porque no es nada fácil para las víctimas de abusos sexuales salir a denunciar a sus agresores. Sencillamente, llevan las de perder. Incluso, a estas alturas, lo primero que los abogados de Trump le preguntaron a Carroll fue: por qué ella no gritó para pedir ayuda, si la agresión sucedió en el vestidor de una concurrida tienda. Menos mal que el jurado de este caso entendió el estado de shock que puede paralizar a las víctimas y encontró suficientes evidencias para darle a la escritora un fallo favorable. Trump debe pagarle 5 millones de dólares.