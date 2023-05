El narcotráfico viene mostrando sus largos tentáculos en el país desde hace décadas. Si hiciéramos una analogía de esta actividad ilícita con una actividad empresarial común y corriente, los narcos marketearían esa su “tradición” con la frase: “Narcotraficantes desde 1970”, por ejemplo. Con tantos años en el mercado, cuesta creer que en Bolivia todavía no haya cárteles ni grandes capos de la droga, como aseguran una y otra vez las autoridades de turno. “Sólo hay emisarios”, suelen decir. En jerga empresarial, el emisario vendría a ser una suerte de mensajero, aquel jovencito que lleva correspondencia de aquí para allá y que no tiene ningún poder de decisión. Entonces, si no es el emisario el que ordena los secuestros, los ajustes de cuentas, los envíos de cientos de kilos de cocaína al exterior, ¿quiénes lo hacen?