Bolivia vio tres feminicidios en una semana, cada uno más violento que el anterior. Una mujer fue cortada en pedazos y abandonada en la heladera de un departamento alquilado. Otra fue asesinada con un hacha, mientras dormía al lado de su hija pequeña y sus otros hijos habían sido encerrados en una habitación. Finalmente, un policía acribilló a su esposa y al inquilino. Al menos dos de los tres casos se produjeron por celos de los atacantes. Sus conductas son enfermizas, porque nadie tiene derecho a segar la vida de la otra persona, bajo ninguna circunstancia. Los casos se van sumando, ya son 13 en Santa Cruz. Y no pasa nada a nivel de educación, de generar conciencia en los hogares y, sobre todo, de generar una corriente que haga entender que una mujer no es objeto de nadie. Ya es hora de que reaccione el Estado, pero también la sociedad civil. No se pueden seguir contando víctimas e hijos que quedan en la orfandad.