La muerte del interventor del Banco Fassil engrosa la lista de hechos confusos en los que han perdido la vida personas que manejaban información delicada sobre asuntos o figuras relevantes. Son casos aún no esclarecidos. Quedan grandes dudas: ¿Fue homicidio, suicidio, accidente? Si fue lo primero, ¿lo mataron para que no se sepa una verdad incriminatoria para algún círculo de poder? ¿Lo mataron quienes eran objetos de alguna investigación en la justicia? ¿Lo mataron los de un bando para que se pueda inculpar a los de otro bando? ¿A quiénes favorecía su silenciamiento? La opinión pública comienza a tejer todo tipo de conjeturas porque ya no confía en que la justicia pueda resolver nada, y porque ya no confía ni en personas ni en instituciones. No se puede poner las manos al fuego por nadie.