Cada vez que ingreso a TikTok, me topo con una seguidilla de videos en los que funcionarios públicos variopintos son sorprendidos con las manos en la masa. Las imágenes muestran a estos sujetos en situación incómoda, como queriendo ocultar el cobro de coimas, las extorsiones a contribuyentes o su ineptitud para desempeñar el cargo. Más allá de los evidentes hechos irregulares, lo que me llama la atención es la frecuencia con la que TikTok me muestra este tipo de videos. Es como si sus algoritmos hayan determinado que a mí me fascina ver tal contenido, lo cual no es cierto porque suelo ingresar a esa plataforma para buscar algo de entretenimiento y no para amargarme la vida.