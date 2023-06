Por salud mental, intenté buscar un tema ‘positivo’ para este comentario. Defino como positivo cualquier cosa que tenga que ver con el debate de ideas, con la concepción o aplicación de políticas públicas, con el desarrollo de un proyecto de impacto social…Revisé las noticias de cuatro medios de referencia del país y no pude encontrar una sola nota que hable de aquello. Todo caía en las categorías de pugna política, compadrerío político, conflicto y denuncia.

Habló el presidente y fue para criticar a los que hacen algo. Hablaron los alcaldes reunidos y fue para brindar apoyo al presidente, hablaron los diputados y fue para pedir el cambio de ministros, hablaron los ministros y fue para referirse a hechos de corrupción. En el país hay una alarmante sequía de propuestas, de sustancia, de jane. Honestamente, no creo que los medios de comunicación estén maximizando lo negativo y minimizando lo positivo, sino que simplemente no hay políticas públicas de relevancia.

La viralidad en redes es el mejor termómetro de morbosidad que de interés por noticias importantes. Pero cuando ni siquiera hay noticias importantes que corran el riesgo de hacerse virales, no queda otra que leer lo morboso. En mi lectura de esos cuatro medios, observé la gran audiencia que obtuvo la noticia de las sanciones que aplicaron a los bailarines Incas Raymi, de la Fiesta del Gran Poder. Los organizadores los acusaron de llevar “vestimenta que no corresponde”. O sea, iban semichutos, con casi nada de vestimenta. He aquí un sesudo debate de ideas para calentar las frescas brisas de junio.