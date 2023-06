Hablando sobre los jóvenes y la tecnología, la psicóloga, columnista y escritora chilena Pilar Sordo identificó como el ‘dios del nuevo siglo’ a la pantalla. Y al igual que la Santísima Trinidad, con tres componentes: el celular, la computadora y el televisor. El ‘dios pantalla’ impide a la gente joven (y también a niños, adolescentes y adultos) expresar sus emociones a través de la conversación. Lo hacen recurriendo a los ‘emoticones’, esas caritas usadas en mensajes de texto para reflejar una emoción. A Sordo, que cuestiona el mal uso de la tecnología, le preocupa que en la búsqueda de sus logros y sueños, las nuevas generaciones no vayan de la mano con el aprendizaje emocional conversando, dialogando, escuchando…

Greystones es una ciudad irlandesa donde padres de familia se han unido para decirles a sus hijos que no podrán tener un ‘teléfono inteligente’ hasta que no lleguen a la educación secundaria. El propósito de la medida es “prolongar la infancia” al disminuir ansiedades y la exposición a contenidos para adultos que, a menudo, causa el uso adictivo de esos aparatos. En la misma línea, el ministro de Salud irlandés destacó la importancia de garantizar a niños y jóvenes que no sean atacados y dañados por sus interacciones con el mundo digital.