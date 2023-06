En honor a la verdad, el periodismo nunca ha estado exento de fallas en materia de ética periodística. Tampoco sirve de consuelo que en estas épocas de redes sociales ya prácticamente no exista una autorregulación que evite dañar a las personas injustamente. Ahora todos son comunicadores, aunque no hayan leído un manual de ética periodística ni por el forro. Algunos quizá son conscientes de que la difusión de un dato puede causar un estigma permanente, incluso una muerte civil. Pero igual lo comparten con familiares y amigos, porque no reparan en el efecto pernicioso de la viralidad. Aquí no se trata de proteger a quienes han cometido un delito; que la justicia se ocupe de darles el castigo que se merecen. En algún momento, sin embargo, la sociedad deberá reflexionar y darse cuenta de que los comunicadores no pueden condenar con ligereza a que las personas caminen por la vida con su letra escarlata.