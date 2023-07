La quinta revolución industrial es una realidad que se plasma en nuestra vida cotidiana. La inteligencia artificial es parte del quehacer diario, así como la incertidumbre de lo que se avecina con su uso. Ahora, más que nunca, de lo único que hay certeza es de que nada es definitivo y que todo debe estar sometido a prueba y error. La disrupción es la regla. Sin embargo, pareciera que el modelo económico social comunitario productivo del Gobierno del MAS está escrito en piedra, porque los gobernantes se aferran a él con uñas y dientes, pese a que ya da muchas señales de no ser lo que el país necesita en este momento para sortear la crisis en ciernes.

Y hay otras cosas que, lamentablemente, tampoco cambian. Un pequeño recorrido por los mercados de Santa Cruz de la Sierra fue suficiente para vivir una especie de déjà vu. Si alguna vez se avanzó con el traslado de comerciantes ambulantes a centros de abastecimiento establecidos, ya no es así. En el Mutualista ya casi no queda espacio para caminar, porque los gremialistas tomaron las avenidas del tercer anillo interno y externo. Las céntricas calles de Los Pozos están colmadas de vendedores con su mercadería en el suelo; mientras que el Abasto de la avenida Piraí se ha vuelto a convertir en una pesadilla para vecinos y conductores, con puestos de venta en las aceras y sin orden. La ciudad más poblada de Bolivia se está volviendo un mercado ambulante y no hay medidas claras para evitarlo. Solo promesas y más promesas.