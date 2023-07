El presidente Arce fue recibido con honores militares en La Habana, como corresponde para la visita oficial de un primer mandatario. O quizá no era una visita tan oficial, a juzgar por el atuendo que el presidente llevaba: pantalón blue jean y camisa manga corta, sin corbata (que, por supuesto, nunca la usa). Su look informal contrastaba con el de los soldaditos cubanos, que lucían sus mejores galas para recibirlo. O quizá el presidente Arce se vistió así porque sabía que el otro invitado de la ilustre cita era nada menos que Evo Morales. Cualquiera muestra su fastidio de alguna manera cuando lo obligan a reunirse con alguien que no hace otra cosa que sacar trapitos sucios al sol.