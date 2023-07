Esta vez tengo sobrados motivos para guardar y recrear en mi memoria la extraordinaria presentación de Piraí Vaca con el ‘Rock en la sangre’ que matizó, entre tema y tema, con una breve y amena explicación sobre las técnicas y arreglos que había realizado para un inédito concierto suyo. Su conexión empática con el público le concedió un plus al espectáculo, además de un par de esperados ‘bis’. Un público entregado que no le retaceó su reconocimiento y lo aplaudió larga y efusivamente.

Y mientras sus ágiles dedos se deslizaban sobre las cuerdas de cada una de las guitarras que empleó en esa noche mágica, los asistentes pudimos deleitarnos con el ‘espíritu de la música’. Fue cuando interpretando magistralmente temas de Colplay, Metallica, Queen (Bohemian Rapsody y Love of my life), AC/DC, Led Zeppelin (Stairway To Heaven) e Eagles (Hotel California), el virtuoso Piraí dejó sentado por qué es considerado como uno de los guitarristas más admirados del planeta. Y es cruceñísimamente nuestro…