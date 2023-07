Una radiografía de Santa Cruz muestra que su población es joven, más del 60 por ciento tiene menos de 30 años. ¡Vaya potencial el que tenemos y al que no se le da la oportunidad de desarrollar todas sus posibilidades! La gente joven está desempleada o subempleada. Junto con las estadísticas de la edad de los pobladores están las que hablan de jóvenes que no trabajan y tampoco estudian (los llaman ninis), no porque no quieren sino porque no pueden.