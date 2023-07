Dos sectores productivos optaron por usar yuanes en sus operaciones de comercio exterior. No lo hacen porque la moneda china es más atractiva o conveniente para las transacciones. Lo hacen simplemente porque no hay dólares suficientes en el país, lo que es una mala noticia para todos los bolivianos. Se sabe que las importaciones están complicadas por la falta de la divisa internacional. Y, aunque el Gobierno insista en que hay que alejarse de la dependencia del dólar, lo cierto es que esa es la moneda que se emplea mayoritariamente en el comercio internacional. La falta de dólares determina nomás que seamos menos competitivos. Con discursos no se va al mercado a hacer compras.