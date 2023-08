Quise saber cuántos bolivianos somos, de acuerdo con las estadísticas oficiales del INE, pero no fue posible. El organismo dueño de las cifras de Bolivia no tiene el dato; sus proyecciones llegan al año 2022 y ahora mismo quién puede saberlo. Claro, en 2022 debía realizarse el censo de población y vivienda si el gobierno hubiera trabajado eficientemente para realizar una encuesta que es imprescindible para la planificación del país.

El INE no sabe cuántos somos en el país, pero su director dice que el conteo poblacional de la Gobernación de Santa Cruz sobredimensiona la cantidad de gente que vive en este departamento. ¿Cómo lo sabe? Y, si lo sabe, ¿por qué no comparte la información en la página del INE?

Esta misma institución dice que la desocupación en Bolivia es la más baja de la región con un 4,8%. Sería una buena noticia si no supiéramos que la informalidad de la economía es superior al 80% y que los empleos en ese ámbito son altamente precarios, cuando no rayan en una cuasi esclavitud, con salarios muy por debajo del mínimo nacional y con horarios extendidos. Parece que esta informalidad no existe para los ojos del INE ni del Gobierno. Lamentablemente es real en millones de hogares del país.