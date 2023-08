Casi no ha habido invierno este año. El surazo de inicios de junio fue el único que se hizo respetar, y esto no es motivo para alegrarse, por más que a uno le disguste el frío. El calentamiento global ya comienza a generar estragos en ciertas latitudes o a dar señales de cosas peores que pueden venir. Una investigación científica predice que la temperatura promedio de Santa Cruz en los próximos años se elevará en 3,2 grados centígrados. ¿No parece mucho? Veamos cuán sensible es nuestro planeta a este calentamiento.