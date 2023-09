El triunfo y la nueva marca de Héctor Garibay es una fiesta para Bolivia. Ver su gloria no hace más que emocionarnos. ¡Cómo no! Si las buenas noticias son escasas. No es que falten campeones, sino que sus campañas son silenciosas y carentes de todo apoyo. Hay que reconocer que los medios de comunicación no les dan la cobertura que merecen, pero también es lamentable que sus logros se consigan a fuerza de campañas económicas individuales, sin que el Estado sea un respaldo sólido como lo es en otras latitudes.