Renunció la viceministra de Deportes. Tardó tres años en dar un paso al costado, después de una gestión intrascendente y criticada por su inexperiencia en gestión pública. Su paso por esa cartera no dejó huella positiva. En los hechos, seguimos teniendo grandes atletas que deben aguzar su creatividad para entrenar y estar a la altura de las exigencias de las competencias internacionales. La exviceministra es la demostración de que no alcanza con tener un rostro juvenil o ser del género femenino. Su designación ha sido de que, en realidad, los deportistas están huérfanos en Bolivia, porque, si importaran, no se habría esperado tanto tiempo para pedir buenos resultados a esta cartera.