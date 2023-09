Además de caminatas matinales en el parque de Urbarí con un grupo de amigos madrugadores, tengo incorporadas salidas en bicicleta como otro hábito saludable. Ejercitar el músculo en ‘bici’ se convierte, además, en rutina muy agradable, aunque no exenta de riesgos en una ciudad que no ofrece seguridad a los ciclistas urbanos. Por sus características topográficas, Santa Cruz de la Sierra es ideal para recorrerla pedaleando a través de sus anillos y radiales. Lastimosamente no terminaron de ejecutarse proyectos relacionados con la implementación de ciclovías y las habilitadas sobre tramos cortos e inconexos no son suficientes. Y por si fuera poco, no faltan los desaprensivos conductores motorizados que no respetan al ciclista y lo toman como ‘intruso’ en calles y avenidas.