La inauguración de Expocruz se desarrolló en un ambiente más distendido. El presidente y los empresarios cruceños se escucharon, lo que no pasaba antes. Pero además coincidieron en la necesidad de un trabajo conjunto para avanzar. El presidente de Cainco, Jean Pierre Antelo, mostró lo que significa Expocruz, como muestra de la voluntad y determinación de los emprendedores privados que ponen todo de su parte para estar, para mostrarse, vender productos y servicios, y después seguir soñando. El presidente, Luis Arce, se mantuvo en su línea, asegurando que el Modelo Económico del Gobierno es la panacea. Ambos se convocaron para unirse, cada uno a su parcela. Cuánto más podrá durar este rodeo, no se sabe. Lo importante es que ahora por lo menos se escuchan. Ya vendrá lo siguiente. Ojalá que no demore otros tres años.