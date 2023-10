Desde hace pocos días, la ex diputada masista Lidia Patty Mullisaca funge como vicecónsul en la ciudad argentina de La Plata. En mayo pasado, se le instruyó replegarse después de que en Perú fuera rechazada de plano su designación como consulesa en Puno. No había recibido la autorización del gobierno peruano. En el país vecino, algunas voces la señalaron como ‘agitadora política’ de Evo Morales. Patty Mullisaca no es diplomática de carrera. De repente, a la rápida, habrá tomado un cursillo sobre una materia tan especializada. En realidad, su nombramiento le retribuye haberse convertido en principal acusadora de la patraña monumental del ‘golpe de Estado’ por el que fue secuestrado y encarcelado el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.