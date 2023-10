Celebrar las coincidencias, no las diferencias. Las Naciones Unidas trataron de atenuar la polémica cuando en 1994 instituyeron el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, que se conmemora cada 9 de agosto. Difícil saber si se ha logrado ese objetivo, porque las evocaciones de octubre siguen causando los encontronazos de siempre. En Bolivia, las diferencias van más allá de una simple fecha. Hay otros simbolismos que también despiertan sentimientos encontrados, llámense la wiphala, el patujú, el 22 de enero o hasta el mismísimo 6 de agosto y la tricolor. Lo cierto es que la historia de la humanidad está marcada por choques raciales, culturales y de todo tipo, causando desgracias y beneficios para unos y otros. Son choques irreversibles, aunque no sean de nuestro total agrado. Por tanto, convendría comenzar a celebrar estos acontecimientos por todo lo que nos une y no por lo que nos divide.