Si la justicia funcionara como tal. Nada mejor que un sistema de justicia que no sólo protege al ciudadano de la delincuencia común, sino que también lo protege de quienes ostentan el poder. Si se respetara la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, la certeza legal (una justicia basada en la evidencia sólida), los poderosos no tendrían la posibilidad de manipular el sistema para encarcelar a un ciudadano. En los sistemas de justicia penal que funcionan, es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente.

La que no funciona. De la justicia boliviana desconfían hasta los correligionarios del gobernante de turno, y no hay propósito de enmienda: el Ministerio Público acaba de presentar la acusación formal en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y de una veintena de sus colaboradores por el delito de genocidio. ¿Tendrá certeza legal el fiscal Lanchipa para acusar (en combo) a cada una de estas personas de querer aniquilar o exterminar de manera sistemática y deliberada a un grupo social? Lanchipa se explaya diciendo que tiene quichicientas pruebas, como si la cantidad pudiera compensar la falta de una sola prueba que despeje la duda razonable. Un gatillero genocida podría aportar una prueba sólida, por ejemplo, pero no han detenido a ninguno. Esta ausencia la suplen con militares que, convenientemente, se han declarado culpables. El festín del poder está servido.