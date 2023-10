En su angurria sin límite por el poder y que parece estar dispuesto a recuperar en 2025, cualquiera sea el costo, Evo Morales no se guarda nada buscando pulverizar al presidente Luis Arce, su principal ‘oponente’ en anticipada pugna preelectoral. Lo hace utilizando todos los medios a su alcance. Como la emisora, con base en Chapare, y en la que dispone de generoso y complaciente espacio dominical. Desde allí dispara munición gruesa contra el que otrora fue su ‘hermano Lucho’ y ministro de Economía en tiempos de vacas gordas. El entonces ‘jefazo’ se llenaba la boca elogiando a Arce por los ‘milagros’ que hacía con los números. Despectivamente lo llamó ‘cajero’ y, en tono burlesco, se ha referido a su gobierno diciendo que le causa pena porque comete “huevadas” en la gestión pública.

Y en medio de la envenenada trifulca en la ‘hermandad’ masista, el cocalero tampoco ha trepidado en lanzar sus dardos implicando a misiones diplomáticas extranjeras. Según denunció, embajadas y consulados habrían atendido el pedido de dinero del Ministerio de RR.EE para financiar el cabildo reunido en El Alto para apoyar a Arce. “Ni saben cómo robar, no saben cómo robar”, espetó como si fuera de su autoría un manual de cómo hacerlo sin que nadie se percate. Con estas sus deplorables intervenciones públicas, el exjefe de Estado no toma en cuenta que su investidura amerita, de su parte, un mínimo de respeto. O es que le importa menos que un comino. O habrá que concluir que, en su largo mandato, no aprendió nada para mejorar su conducta.