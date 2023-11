Del anonimato a la presidencia. La Cámara de Diputados ya tiene un nuevo presidente: Israel Huaytari Martínez. ¿Les resulta familiar el nombre? No se preocupen, para la mayoría de los bolivianos, es igual de desconocido. Generalmente, se espera que aquellos que acceden a cargos de tanta relevancia tengan una carrera política destacada, pero este no parece ser el caso del flamante presidente. De Huaytari solo se sabe que es diputado uninominal del norte de Potosí y que el año pasado regaló un auto ‘chuto’ a dirigentes de su región. En estos tiempos polarizados en que vivimos, la trayectoria es lo de menos, pues lo que se valora es la lealtad política. A Huaytari lo eligieron por ser arcista, por sobre todas las cosas.

Un preámbulo de lo que se viene. En su primer discurso con el nuevo cargo, Israel Huaytari lanzó una dura advertencia a los evistas de la Asamblea: “Perjudicar esta legislatura del 2023-2024, no solo va a obstaculizar a aquello que quieren obstaculizar, (sino que) están metiéndose con Potosí, con un nortepotosino”. La retórica beligerante no es un buen augurio para una legislatura que ya parece estar condenada por las luchas políticas entre las facciones del MAS. No tardarán en responder los legisladores chapareños, que también son aguerridos.