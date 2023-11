Expertos ven que más del 80% de la economía es informal. Eso significa que existe, pero no es regulada: no tributa, genera empleo sin garantizar el pago del salario mínimo nacional, entre otras condiciones que vemos habitualmente ya casi sin espanto. Muchos comerciantes están en este grupo, los contrabandistas y también muchos desempleados que ven en el comercio no regulado una forma de salir adelante. Es casi “normal”, pero eso no significa que está bien y debería ser intención de los gobernantes superar estas condiciones en las que pierde el Estado y pierden las familias, especialmente las que tienen empleos tan precarios que apenas generan recursos de subsistencia.