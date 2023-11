Ahí donde se opera sin anestesia, donde los vivos comparten espacio con los cadáveres, donde hay sufrimiento a borbotones, ahí entraron los soldados disparando, rompiendo paredes, amenazando, cacheando a hombres, mujeres y niños. Se justifican diciendo que ahí están los terroristas, pasan y pisan, pero no ven que, en realidad, ahí está la clara muestra del dolor. En síntesis, es el sumun de la crueldad del hombre contra el hombre. No hay que perder de vista que quienes iniciaron los ataques fueron miembros del grupo terrorista Hamás y que los que soportan la brutalidad son los ciudadanos palestinos. No se puede mezclar lo uno con lo otro.