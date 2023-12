Aplaudieron hasta lo que asusta. A Javier Milei se le puede criticar todo, menos no ser genuino. Dice lo que piensa, sin dobleces, una cualidad poco común en los políticos que llegan a la presidencia de un país. La mayoría lo hace apelando a la corrección política. Milei, en cambio, ha sido cándido al extremo al haber lanzado verdades incómodas que no suelen ser populares. Las miles de personas que escucharon su discurso inaugural respondieron con similar candidez y espontaneidad, incluso cuando anunciaba espantosas medidas de shock. Se notaba que no había seguidores pagados para que aplaudieran cualquier disparate, sino ciudadanos conscientes de la dura realidad que vive su país. Lo aplaudieron porque quieren un cambio, aunque implique sacrificios.

Le gustan los perros, ¿y qué? No, no quiso utilizar el Cadillac comprado por Perón en 1955 para su recorrido de popularidad desde el Congreso hasta la Casa Rosada. No le vengan con simbolismos. Milei eligió un Mercedes Benz convertible simplemente porque le gusta. No es de extrañar, entonces, que su bastón de mando no tenga ninguna alusión al pueblo u otra parafernalia populista, sino que lleva la imagen de sus cinco perros. Hasta Cristina Kirchner le dio la curiosidad de ver el bastón perruno en plena ceremonia de transmisión de mando. Y así como el nuevo mandatario se dio un baño de popularidad al bajarse de su convertible para estrechar las manos de sus seguidores, también detuvo su comitiva para acariciar a un perro golden retriever que vino a saludarlo de la mano de su ama. Son detalles que son celebrados por quienes se apartan del rancio acartonamiento político.