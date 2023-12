De repente me di cuenta de que ya se acerca la Navidad. Es que no se la siente en el ambiente. Difícil pensar en arbolitos de climas nórdicos y papanoeles cuando el calor y la humedad derriten hasta las ideas. Tampoco acude a la mente la imagen del nacimiento del Niño Dios cuando nuestros pensamientos están dominados por la guerra en tierras sagradas y por los conflictos de aquí y más allá. Pensé que era solo yo –absorto en mi día a día– quien no se ha puesto las pilas para entrar en sintonía con esta celebración de paz y amor. Pero no. Somos casi todos. Ayer revisé las noticias en varios medios de comunicación, y ni una sola sobre la Navidad. Incluso hasta la vorágine comercial suele ponernos en modo villancicos. Pero nada. Más movimiento económico están generando los flamantes bachilleres –con sus obsequios y fiestas– que los ayudantes de Santa Claus.