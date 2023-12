Algo es algo. No se esperaba que la cumbre climática realizada en los Emiratos Árabes Unidos, país petrolero hasta la médula, consiguiera un resultado positivo para frenar el calentamiento global en las próximas décadas, pero sucedió. Casi al epílogo del encuentro, los representantes de más de 170 países admitieron que es necesario comenzar la transición hacia otras fuentes de energía que no sean los combustibles fósiles. Parece poca cosa, porque, para empezar, el acuerdo ni siquiera es vinculante. Sin embargo, este es un acuerdo que las Naciones Unidas viene buscando desde hace tres décadas, así que este avance es más que significativo. "El acuerdo no es perfecto, pero una cosa quedó clara: el mundo ya no niega su perniciosa adicción a los combustibles fósiles", dijo un ejecutivo de la ONU.