Es mejor la verdad que una mentira piadosa. Es mejor saber que falta plata y que tienes que ajustarte los cinturones a que te digan que todo está bien cuando en el fondo sabes que no es así. Cuando Javier Milei dijo: “No hay plata” fue aplaudido por la gente que lo escuchaba. No eran masoquistas, sino que al fin alguien les decía la cruda realidad, esa que se sabía, pero que el poder no admitía, mientras seguía fabricando argumentos y manipulando cifras. La economía de Bolivia no está como la de Argentina, pero algo no cuadra entre lo que el Gobierno dice y lo que se siente en los hogares.