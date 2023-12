Cuando se haya retirado todos los cordones, digamos que en tres meses más, si la Alcaldía cumple sus plazos, hay que preguntar qué quedará en ese primer anillo. Probablemente, seguirán los miles de micros que causan el caos vehicular. ¿O es que el municipio ya tiene un plan de ordenamiento y no ha dicho cuándo se empezará a ejecutar? Lo cierto es que los vecinos de esta ciudad, todos van al centro cruzando por la avenida afectada por el BRT, y necesitan mayor fluidez; es decir, que exista un plan para mejorar el tráfico y para embellecer esa zona. Ojalá que no sea el show del momento y que de una vez se ejerza autoridad con los dueños de micros, para demostrarles que se deben a los vecinos y no al revés.