Una gran confusión es la que causa el vicepresidente, David Choquehuanca, que es también el presidente nato de la Asamblea Legislativa. El día jueves no logró que los senadores y diputados aprueben el receso de fin de año; la opción perdió en la votación y así se cerró la reunión legislativa. No obstante, contra todo pronóstico, ayer la Vicepresidencia emitió un comunicado diciendo que hay receso parlamentario y punto. Es decir, la aplicación de la célebre frase de Evo Morales: “Le meto nomás…”.



Hay tres temas muy importantes a tratar. El más trascendental para los bolivianos es el del sistema judicial. La disyuntiva es si valida la sentencia constitucional que dice que hay prórroga o se aprueba una norma diferente en consecuencia con lo planteado por el ala opositora del Legislativo. Es un asunto central para el funcionamiento de la democracia y es muy válido que este año no haya receso parlamentario.



Los otros asuntos tienen que ver con los ascensos a generales de la Policía de las Fuerzas Armadas, tema en la que también hay diferencias con el Ejecutivo y ya se ha pedido que se elimine de la lista al coronel Erick Holguín, comandante de la Policía cruceña, mientras que el Poder Ejecutivo sigue insistiendo en que es un “buen policía”.



Finalmente, está la aprobación del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado. Recuérdese que en ambas cámaras legislativas se aprobó la norma con observaciones al endeudamiento. No obstante, si no hay una aprobación formal, la norma se aplica automáticamente desde la primera semana de enero de 2023. Ahí el arcismo se apresuró a decir que entrará en vigencia sin modificar. En síntesis, hacen lo que quieren y afectan a la institucionalidad del país.