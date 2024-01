Juana Quispe Apaza pagó con su vida el haber ganado a pulso, con el 70% de la votación, un curul en el Concejo Municipal de Ancoraimes. Pero no obstante su contundente victoria electoral, sus enconados rivales políticos a la cabeza de Huanca, la sometieron a toda clase de atropellos para impedir que asumiera. Buscaban su renuncia de cualquier modo, pero la valerosa mujer no dio el brazo a torcer e interpuso recursos legales que se definieron a su favor. A tan solo dos días de haber sido restituidos sus derechos políticos, el cuerpo sin vida de Juana fue encontrado en un río de la región altilplánica. Había sido estrangulada. Su muerte no debe ser vana. Su lucha no puede ser desconocida. Juana Quispe Apaza merece ser considerada como una heroína de la menoscabada democracia en Bolivia.