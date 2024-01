Al ritmo de los intereses. Así marcha el país y así se gestiona a las instituciones, especialmente las que tienen que ver con el persecutor órgano judicial, policial y el Ministerio Público. Sobran los ejemplos. A saber. Ahora que Luis Arce está distanciado de Evo Morales, a los asambleístas ‘arcistas’ se les ocurre revisar el número de hectáreas que se permite cultivar en Chapare. Son los mismos que aprobaron la ampliación hace años, bajo el argumento de que “el acullicu es sagrado”. Otro, las fuerzas de interdicción del Ministerio de Gobierno han concentrado los operativos antidroga en Chapare (territorio del evismo), cuando antes esa zona era intocable. En esa misma línea, al Tribunal Constitucional se ‘le iluminó’ y se dio cuenta de que la reelección indefinida no es un derecho humano. ¡Vaya novedad! Bolivia ya lo sabía hace años. Esas son algunas muestras de que la falta de institucionalidad hace que todo se ordene en función de intereses sectarios. Y no es que todas las acciones son malas, sino que no se ejecutan en base al interés de la sociedad.

Y, a propósito de miradas cortas, no faltan los que prefieren no avisar que están con covid o no hacerse la prueba (aunque estén con síntomas) bajo la lógica de que no quieren aislarse ni perder su vida social, no importa que anden repartiendo el virus por aquí y por allá. No se dan cuenta de que pueden ser los causantes de que personas de la tercera edad o con enfermedad de base tengan infecciones muy duras y riesgosas para su vida. Ojalá que prime la cordura y que la mirada de todos pueda incluir al otro.