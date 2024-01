También salvaríamos vidas si erradicáramos la cultura de la negligencia. Tomemos como ejemplo las carreteras: en zonas medianamente pobladas, a menudo no existen letreros que indiquen la velocidad límite, y cuando los hay, los conductores no los respetan. Esta negligencia conduce a accidentes. Al intentar corregir, se colocan elementos como rompemuelles, pero su falta de señalización adecuada provoca más tragedias. Decenas de vidas se pierden porque no se abordan adecuadamente estos problemas desde el principio.