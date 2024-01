Los feriados largos y soleados suelen ser propicios para que la gente se dirija al campo en busca de diversión familiar. No obstante, la experiencia comienza mal tras llegar al primer peaje de la ruta. Allí, la fila de vehículos se extiende a veces más de un kilómetro, lo cual no sería dramático si todos respetaran su turno y el tráfico fluyera de manera ordenada. Sin embargo, estamos en Bolivia, donde los sinvergüenzas parecen tener carta blanca para actuar como les plazca. Unos se adelantan por la derecha desafiando baches y levantando polvo para los demás. Y otros optan por rebasar por la izquierda, invadiendo el carril contrario y generando un caos atroz. Para estos individuos, ya no importa reincorporarse a la cola antes de llegar al peaje, ya que han descubierto que pueden continuar por la izquierda y pasar sin pagar, sin que haya un funcionario que tome nota de la placa o un policía en moto que los alcance para aplicar la multa que merecen.