La economía se recupera, pero lo hace lentamente. Así lo perciben emprendedores vinculados con el turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia (2020). Este crecimiento, según datos del Gobierno, se dio gracias al movimiento económico que hubo en hoteles, restaurantes y el transporte aéreo. Con relación a restaurantes de $us 507 millones de ventas facturadas a noviembre de 2022, la cifra subió a $us 595 millones en ese mismo periodo de 2023. En el caso de los hoteles, la cifra subió de $us 90 millones a $us 101 millones. Las ventas en el transporte aéreo crecieron de $us 378 millones a $us 406 millones.