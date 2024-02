Hay un retroceso en el ingreso real de los trabajadores. Pese a los esfuerzos de los empleadores por cumplir con los incrementos salariales que cada año establece el Gobierno, los ajustes no alcanzan para cubrir el costo de los alimentos y vivienda. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística hasta junio de 2023 el salario nominal en el sector privado llegó a Bs 5.001, pero el real fue de Bs 1.574.



Si comparamos el salario real de 2023 con el mismo indicador de 2005, eran Bs 1.553; lo que refleja un aumento mínimo tomando en cuenta que pasaron 18 años. Claro que el salario mínimo nacional en 2005 llegaba a Bs 440 y el año pasado se fijó en Bs 2.362. Sin embargo, la mejora no llega a todos los trabajadores porque más del 80% de la economía es informal. Solo basta con revisar la cifra de aportantes a la Gestora Pensiones para evidenciar que no aumentó la masa de trabajadores formales.



Para el Gobierno, la política salarial estuvo orientada a mejorar el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos con incrementos salariales. Además, destaca que de 2005 a 2023 los salarios más altos de los gerentes y administradores registraron una reducción del -24%. ¿Pero no es contradictorio castigar a los profesionales que asumen mayores responsabilidades en una organización? ¿No sería mejor aumentar los salarios en base a la productividad para lograr eficiencia? Además, los empresarios dicen que los incrementos por encima de la inflación solo generan mayor desempleo.