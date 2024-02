CARA A CARA

Cada quien pasa los días de Carnaval según su preferencia o capacidad, aunque los que no participamos en las festividades nos encontramos con la limitación de no poder circular libremente debido a las agresiones callejeras toleradas e impunes. Ni los ancianos, ni los motociclistas, ni las personas que salen a trabajar se salvan de los vejigazos. A pesar de esto, aquellos que preferimos el retiro en la tranquilidad del hogar o el campo siempre encontramos actividades productivas y entretenidas mientras dura el jolgorio. Sin embargo, para otros que necesitan trabajar pero no pueden hacerlo, este feriado, el más largo del año, resulta un verdadero suplicio.