Actos solemnes se realizaron en el aniversario de fundación de Santa Cruz de la Sierra. Todos le declararon su amor a esta tierra hermosa y resiliente. Fue un día de celebración y, aunque no necesitamos fiesta cada día, sí necesitamos atención, trabajo y buenos propósitos. La ciudad nació con amor de Ñuflo de Chaves y se construyó a puro pulmón con el compromiso de sus líderes, que no dudaron en jugarse la vida por el engrandecimiento cruceño.



Santa Cruz es tierra de emprendimiento y empuje. Los migrantes llegan convencidos de que con esfuerzo se puede llegar lejos, pero la sociedad civil no logra una contraparte en muchas de sus autoridades. Probablemente sería mucho más moderna y bella si se invirtiera más en educación ciudadana, si se plasmara sueños en obras; si se preservara el medio ambiente, si no hubiera corrupción ni descontrol en sectores agremiados que hacen lo que quieren con calles y avenidas. ¡Qué diferente sería con líderes que la cuidan y la protegen de quienes solo viven en función de sus intereses, personales, empresariales, gremiales!



El alcalde y el gobernador hablaron de unidad ayer. La palabrita suena como una letanía. Pero debe ser en base a objetivos claros de bienestar para la población. La región metropolitana espera y no halla respuesta cuando se enfrenta con problemas de transporte público, aseo urbano, protección ambiental y tantos otros desafíos cuya atención ya debería estar avanzada. Nunca es tarde, pero habrá que decir que los discursos son cansinos cuando se hacen solo para el momento. La coherencia llega cuando hay hechos que demuestran las buenas intenciones.