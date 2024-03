¿Se volvió censor el libertario? Así parece ocurrir con Javier Milei, el presidente de Argentina. Con discursos altisonantes cuestiona la intervención del Estado en la economía. Critica a la política tradicional a la que llama “la casta”, pero no tolera cuando alguien opina diferente a él. La libertad de prensa le estorba. El pasado fin de semana cargó en las redes sociales contra dos periodistas que se atrevieron a publicar sus miradas sobre su gobierno. Y antes generalizó a quienes trabajan en los medios y no escriben lo que él quiere. Así, Milei muestra que sigue perfectamente el libreto de los autoritarios que, al no saber cómo resolver los problemas que encuentran al paso, agreden a los periodistas. Además, se refugian en las redes sociales donde escriben lo que quieren, sin que nadie les haga preguntas. Total, también tienen seguidores y bots que los aplauden y les generan un microclima que es complaciente.