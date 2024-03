Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande y poblada de Bolivia, no figura en ese ‘ranking’ nada favorable pero, más temprano que tarde, podría también ser considerada entre las urbes del continente más afectadas por la circulación creciente y caótica de motorizados. El problema se agrava por el incremento permanente del parque automotor y el irrespeto de las normas de tránsito, vuelto un mal hábito entre abusivos conductores del sector público y particular. Otras de las causas son la falta de una mayor cantidad de semáforos y de su funcionamiento no sincronizado para regular el desplazamiento vehicular, especialmente en las llamadas ‘horas pico’.