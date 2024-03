El Plan 3.000 da pasos legales para convertirse en municipio. Con aproximadamente 350 mil habitantes, es la ciudadela más grande de Santa Cruz de la Sierra. Desde 2011 tiene su propio himno y su propia bandera. Desde entonces toma fuerza el anhelo de ser un gobierno autónomo, con presupuesto propio y capacidad de determinación sobre sus recursos económicos. La solicitud ya fue presentada ante el Gobierno nacional y seguramente será motivo de debate y “aprovechamiento” político antes y durante el proceso electoral.



Sobre esta ciudadela hay varias miradas. Desde las más negativas, que dicen que es atendida con los impuestos que se paga en otros distritos municipales, hasta las que ven a sus habitantes como una fuerza esencial de aporte a la capital cruceña. Los habitantes del Plan 3.000 son orgullosos de serlo y celosos guardianes de su bienestar. Los políticos intentan apoderarse de sus electores y pretenden teñirlos de colores: son azules como el MAS o son camachistas o ucesistas, etc. Lo cierto es que no tienen una línea que no sea la de su propia estabilidad social, económica y política. Por eso quieren tener voz propia para hacerse respetar.



Ser un municipio autónomo implica tener recursos económicos, pero también hacerse responsable de atender todas las necesidades de sus habitantes. Los pasos dados hacia convertirse en municipio son un llamado de atención para las autoridades locales, ya que el Plan 3.000 arrastra problemas que no han sido resueltos: inseguridad, falta de titulación de viviendas, carencias en salud, educación y otras. Es tiempo de escuchar a sus habitantes y ponerse en sus zapatos.