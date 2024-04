La historia de un drogodependiente copó la atención de las audiencias de los medios hace algunos días. Llovieron las críticas por la cobertura, pero hay que preguntarse qué está diciendo el interés ciudadano por una persona en situación de calle. El último censo, hecho hace años por la Gobernación, contó a más de un millar de personas sin techo. Entre ellas hay drogodependientes que suelen ser desalojados de favelas o de vías públicas, pero los sacan sin darles una solución. Los problemas sociales derivados de la pobreza y la creciente oferta de droga en las calles cruceñas plantean un tema de fondo para el que no se vislumbra una estrategia de abordaje integral. Hay muchos ‘Vinchitas’ en Santa Cruz y están en el abandono. Mirar a un costado o pretender que no se los ponga en evidencia, no resuelve el problema.



Unos relojes Rolex tienen a la presidenta de Perú en el ojo de la tormenta. Ella los lució en su muñeca y el caso ha desatado una investigación acerca de cómo los obtuvo con los ingresos declarados que, según los que la critican, eran insuficientes para tales lujos. La señora Dina Boluarte no brindó información cuando se la requirieron y ahora está en la cuerda floja. El problema deja otra vez en la incertidumbre a los peruanos, que hace varios años no logran que un mandatario se asiente en el poder; los últimos han sido expulsados por los congresistas, donde tampoco abunda el trigo limpio. El mayor temor es que finalmente la crisis política termine afectando a la sólida economía de ese país.