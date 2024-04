La historia de un drogodependiente copó la atención de las audiencias de los medios hace algunos días. Llovieron las críticas por la cobertura, pero hay que preguntarse qué está diciendo el interés ciudadano por una persona en situación de calle. El último censo, hecho hace años por la Gobernación, contó a más de un millar de personas sin techo. Entre ellas hay drogodependientes que suelen ser desalojados de favelas o de vías públicas, pero los sacan sin darles una solución. Los problemas sociales derivados de la pobreza y la creciente oferta de droga en las calles cruceñas plantean un tema de fondo para el que no se vislumbra una estrategia de abordaje integral. Hay muchos ‘Vinchitas’ en Santa Cruz y están en el abandono. Mirar a un costado o pretender que no se los ponga en evidencia, no resuelve el problema.